Fostul pandur Remacle, imprumutat la U Cluj

Un fost jucator de la Pandurii, transferat anul trecut la FC Botosani nu a reusit sa se impuna si a fost cedat in Liga 2. Este vorba despre mijlocasul central belgian Martin Remacle care a fost imprumutat de celor de la U Cluj.Martin Christophe Jannick Remacle a fost adus in Romania de Pandurii Targu Jiu, in Liga 2, in 2020, Jucatorul a confirmat la Targu Jiu si a plecat in Liga 1 sezonul trecut, fiind achizitionat de FC Voluntari. In vara anului trecut acesta a plecat la FC Botosani de unde ... citeste toata stirea