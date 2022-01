Fotbalist de 27 de ani, mort in accident

Fundasul echipei Konyaspor, Ahmet Çalik, care a evoluat si in selectionatele de juniori si seniori ale Turciei, a murit la 27 in urma unui accident rutier.Potrivit hurriyet.com.tr, Çalik a scapat controlul asupra autovehicului sau pe drumul Ankara - Nigde si a cazut intr-o prapastie.El a murit pe loc, iar fortele de interventie sosite la fata locului au constatat ca era singur in masina.De-a lungul carierei, Çalik a mai evoluat si ... citeste toata stirea