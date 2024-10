Fotbalist decedat, la doar 35 de ani, din cauza unui atac de cord!

Fotbalul mondial are parte de o noua veste tragica. Un fost jucator al lui Olympique de Marseille s-a stins din viata la doar 35 de ani, in urma unui atac de cord.Este vorba despre Abdelaziz Barrada, mijlocas ofensiv care a mai evoluat de-a lungul carierei in La Liga, pentru Getafe, zona Golfului, dar si primul esalon al Turciei. De asemenea, a imbracat tricoul nationalei Marocului, debutand in editia din 2012 a Jocurilor Olimpice, gazduita de Londra.La scurt timp dupa aflarea vestii, ... citește toată știrea