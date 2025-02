Fotbalistii de la Targu Jiu joaca miercuri cu Minerul Lupeni

Fotbalistii CSM Targu Jiu se pregatesc pentru o noua partida de verificare. Miercuri, 19 februarie, cu incepere de la ora 12:00, echipa lui Mario Gaman va juca din nou cu Minerul Lupeni.La mijlocul acestei saptamani, CSM Targu Jiu are programata o noua partida de verificare in vederea pregatirii returului din Liga a 4-a Gorj. Echipa din Targu Jiu se va confrunta din nou cu Minerul Lupeni, echipa de Liga a 3-a, care are ca obiectiv promovarea in esalonul superior.Antrenorul Mario Gaman are ... citește toată știrea