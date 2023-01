Fotbalistul dorit la Universitatea Craiova, la un pas sa plece din Liga 1

Raul Oprut fotbalistul dorit cu insistenta de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova in aceasta iarna, este la un pas sa plece din Superliga. Acesta are deja oferte din afara tarii dupa ce clubul a refuzat oferta oltenilor.Dupa ce Universitatea Craiova si FC Hermannstadt nu au ajuns la un acord pentru transferul lui Raul Oprut, fotbalistul in varsta de 25 de ani este la un pas sa paraseasca formatia din Sibiu.Chiar daca transferul la Universitatea Craiova a picat din cauza sumei mari cerute ... citeste toata stirea