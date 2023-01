FRF anunta sanctiuni. Pintilii nu va mai putea antrena la FCSB

Cazul lui Mihai Pintilii de la FCSB a dus la un adevarat eazboi al FRF cu antrenorii fara licenta PRO. Razvan Burleanu a anuntat ca FRF va sanctiona antrenorii din umbra, cei care inchiriaza altor tehnicieni licenta Pro pentru a putea activa in Superliga.Totul a pornit de la cazul FCSB unde Mihai Pintilii e cel care pregateste echipa, dar nu sta pe banca tehnica la meciurile oficiale pentru ca nu are licenta necesara. In acte, la Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal, ... citeste toata stirea