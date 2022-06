FRF pastreaza sistemul de joc din pandemie in Liga 2

Noul sezon de Liga 2, editia 2022-2023, se va desfasura exact in acelasi mod ca precedentul campionat. S-a stabilit deja cand incepe urmatorul sezon, echipele care ar trebui sa ia startul si modul in care se promoveaza si retrogradeaza.Noul sezon al campionatului Liga 2, editia 2022-2023, se va desfasura in acelasi mod in care a avut loc si in editia recent incheiata, 2021-2022. Formatul urmeaza sa fie aprobat si in cadrul Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. Desi a fost in ... citeste toata stirea