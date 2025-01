Galca a anuntat obiectivul dupa reunirea lotului Universitatii Craiova!

Costel Galca a condus prima sedinta de pregatire a iernii, in Banie, la complexul "Ilie Balaci". Jucatorii de la Universitatea Craiova vor efectua si stagiul de pregatire de iarna pe plan local si a fost stabilit si un amical, cu Otelul Galati, pe 11 ianuarie, la Bucuresti.Antrenorul Costel Galca este optimist inainte de pregatirea de iarna de la Universitatea Craiova.Tehnicianul a declarat, la reunirea lotului Universitatii Craiova, ca obiectivele sale vizeaza eventul, pe care il are in ... citește toată știrea