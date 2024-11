Galca nu poate conta pe Alex Cicaldau. Ce se intampla cu Mitrita!

Jucatorul care a marcat in meciul cu FCSB primul sau gol pentru Universitatea Craiova de la revenirea in Banie de la Galatasaray Istanbul a devenit indisponibil. Mijlocasul Alexandru Cicaldau va rata urmatorul meci de campionat al echipei din Banie, din pricina unei accidentari la glezna.Universitatea Craiova o intalneste sambata, de la ora 18:15, pe stadionul Ion Oblemenco, pe AFC Hermannstadt, in etapa a 16-a, prima din returul Superligii.Antrenorul Costel Galca nu se poate baza pe ... citește toată știrea