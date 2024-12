Galca vrea sa mai transfere un atacant la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a eliminat FCSB din cupa dar antrenorul oltenilor nu este multumit de atacul echipei sale chiar daca s-a impus in fata campioanei. Costel Galca si-a felicitat elevii pentru atitudinea din meciul cu FCSB din Cupa Romaniei dar a solicitat conducerii sa mai transfere un atacantDupa victoria cu 2-0 din meciul cu FCSB, Galca a vorbit despre campania de achizitii a iernii, dezvaluind ca are nevoie in mod special de un atacant diferit de cei aflati acum in lot."Trebuie sa ... citește toată știrea