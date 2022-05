Gaman: Trebuie sa ne fie rusine, acest public merita mai mult!

Pandurii Targu Jiu a pierdut ultimul meci sustinut in fata propriilor suporteri in penultima etapa a sezonului 2021 - 2022. Suparat pentru pierderea jocului cu Vointa Lupac, antrenorul Mario Gaman a criticat mai ales atitudinea jucatorilor in fata propriilor suporteri.Pandurii a fost invinsa acasa in meciul cu Vointa Lupac, scor 1-2, iar atitudinea jucatorilor a fost cea care l-a deranjat pe antrenorul Mario Gaman. Chiar daca echipa sa a jucat cu un om mai putin pe teren, Gaman spune ca ... citeste toata stirea