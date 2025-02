Garcea, vicecampion national in proba de 1500 metri!

Noul an competitional a inceput bine pentru sectia de atletism a CSM Targu Jiu. Atletul gorjean Adrian Garcea, sportiv pregatit la CSM Targu Jiu de antrenorul Ion Bura, a devenit vicecampion national de seniori in proba de 1500 de metri, rezultat inregistrat in cadrul Finalei Campionatului National de Sala 2025, Seniori.Este o noua performanta remarcabila obtinuta de multiplul campion national la atletism, Adrian Garcea, care si-a imbogatit palmaresul cu inca o medalie.Gorjeanul a obtinut ... citește toată știrea