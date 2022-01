Gheorghe Tutunaru se retrage din activitatea de la AJF Gorj

Unul dintre oamenii de fotbal marcanti ai Gorjului ultimelor decenii se retrage din activitate de la AJF Gorj. Gheorghe Tutunaru si-a trecut in CV, in cei 47 de ani de activitate in fotbal, numeroase activitati in acest sport caruia i-a dedicat o mare parte din viata."Oricine ai fi, va veni momentul cand sa te retragi" a anuntat Gheorghe Tutunaru care a activat in cadrul fotbalului gorjean timp de 47 de ani iar la inceputul lui 2022 a decis sa se retraga din ultimele activitati prestate ca ... citeste toata stirea