Gilortul Carbunesti a pierdut meciul din cadrul primului tur al Cupei Romaniei. Gorjenii s-au deplasat la Severin unde au jucat in compania formatiei locale Viitorul Simian, scorul partidei fiind 3-0 pentru gazde.Meciul s-a disputat pe o vreme caniculara, la Severin, in groapa stadionului Municipal, temperatura fiind de peste 30 de grade la ora jocului.Gilortul a incasat toate cele trei goluri in ultimul sfert de ora, toate pe fondul unor greseli individuale, dupa ce jocul echipei fusese ... citeste toata stirea