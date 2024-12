Gilortul Carbunesti a incheiat anul cu o infrangere

Gilortul Carbunesti a incheiat in deplasare meciurile oficiale din acest an. Gorjenii s-au deplasat la Filiasi unde au fost invinsi vineri de echipa locala cu scorul de 2-1.Formatia antrenata de Alex Stoica a pierdut in fata celor de la ACSO Filiasi cu scorul de 1-2, in etapa cu numarul 15. In urma acestui rezultat, Gilortul incheie anul pe locul 7, cu 14 de puncte.Partida dintre ACSO si Gilortul s-a disputat pe un teren greu, iar jucatorii au facut risipa de energie. Prima parte a fost una ... citește toată știrea