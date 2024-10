Gilortul Carbunesti debuteaza in retur la Dragoslavele

In acest weekend se da startul in returul acestui sezon de Liga 3. Gorjenii de la Gilortul Targu Carbunesti incep returul sezonului regular cu un joc in Arges, la Dragoslavele, acolo unde isi desfasoara meciurile de acasa Aro Muscelul.Cei de la Gilortul Carbunesti spera sa inceapa cu dreptul partea a doua a sezonului, mai ales ca joaca cu ultima clasata. La finalul turului, formatia pregatita de Alin Popescu, fost la Speed Academy, este lanterna seriei, fara niciun succes in acest sezon. Cu ... citește toată știrea