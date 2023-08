Gilortul va lua startul in faza nationala a Cupei Romaniei miercuri, 2 august, incepand cu ora 17:30. In turul 1 al competitiei knock-out Gilortul va intalni pe municipalul severinean colega de serie, Viitorul Simian.Se intalnesc ocupantele locurilor 4 si 3 din seria 7 a sezonului recent incheiat. Partida dintre cele doua formatii tinde sa devina un clasic, transformandu-se intr-un veritabil "serial", anunta cei de la Gilortul pe pagina oficiala."Ultimele doua editii ale cupei, chiar in ... citeste toata stirea