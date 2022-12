Gilortul Carbunesti incheie anul 2022 pe loc de play-off

Gilortul Targu Carbunesti a avut parte de un sezon bun pana acum, exceptand unele accidente neplacute. Gorjenii sunt pregatiti de antrenorii Mario Gaman si Bobi Staicu si au incheiat anul pe un loc de play-off.Gilortul Carbunesti este in obiectiv la final de an, fiind pe locul patru in clasament, un loc de play-off, dupa ce a reusit doua victorii in ultimele etape. Faptul ca echipa se mentine pe loc de play-off da speranta conducerii clubului ca formatia gorjeana s-ar putea bate chiar la ... citeste toata stirea