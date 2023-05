Gilortul Targu Carbunesti a suferit marti o infrangere dura in meciul disputat cu CSM Deva pe Stadionul Cetate din Deva, in etapa a 6-a a play-off-ului seriei 7. Gazdele s-au impus cu scorul de 5-0 intr-un meci in care Gilortul s-a confruntat cu mari probleme de lot.Mario Gaman se confrunta cu multiple probleme de lot iar in partida de la Deva, pentru echipa din Carbunesti au evoluat 6 jucatori U21, printre ei numarandu-se mezinii: Bogdan Lazar (2005), Florin Marica (2006) si Rares Brujan ... citeste toata stirea