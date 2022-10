Gilortul Carbunesti, la prima victorie sub comanda lui Gaman

Gilortul Targu Carbunesti a schimbat antrenorul iar noul tehnician principal a debutat cu o victorie pe banca echipei gorjene. Mario Gaman revine de fapt pe banca celor de la Carbunesti in meciul in care gazdele s-au impus cu 2-1 in fata echipei satelit a ACS Viitorul Targu Jiu.Gilortul Carbunesti s-a impus in aceasta etapa in fata satelitului celor de la ACS Viitorul Targu Jiu, scor 2-1. Dupa o prima repriza modesta si alta cu ratari monumentale gazdele s-au bucurat de victorie, prima cu ... citeste toata stirea