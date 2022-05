Gilortul Carbunesti, mai aproape de salvarea de la retrogradare

Gilortul Targu Carbunesti a invins Aurul Brad si e tot mai aproape de salvarea de la retrogradare, ajungand pe locul doi in play-out in Seria a 7-a. Gorjenii s-au impus in etapa din week-end cu scorul de 1-0 in meciul cu Armata Aurul Brad.Gilortul a reusit in aceasta etapa se intrerupa seria rezultatelor pozitive ale Aurului Brad. Gorjenii s-au impus la limita in partida disputata pe Stadionul Cristinel Raducan, scor 1-0.Venita la Carbunesti pentru a obtine cele 3 puncte in tentativa ... citeste toata stirea