Gilortul Carbunesti si-a securizat locul doi in clasament

Meciul din etapa a opta a Ligii 3 dintre Gilortul Targu Carbunesti si Viitorul Simian s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, la pauza 1-1. Prin acest rezultat Gilortul si-a securizat locul doi din clasament pe care nu il mai poate pierde indiferent de rezultatele ultimei etape de play-out.Cu acest punctul obtinut in meciul cu Viitorul Simian, Gilortul isi asigura, cu o etapa inainte de finalul sezonului, locul 2 in play-out, 6 in clasamentul general, la fel ca in sezonul 2020-2021. Gilortul a ... citeste toata stirea