Gilortul Carbunesti va incheia turul la Petrosani

Ultima etapa a turului din Liga 3 este programata in acest week-end. Gorjenii de la Gilortul Carbunesti vor juca in deplasare, sambata, cu Jiul Petrosani.Gilortul Carbunesti incheie turul sezonului regular cu un meci la Petrosani, in fata formatiei locale Jiul.Gorjenii spun ca sunt datori suporterilor si isi fac autocritica numeroaselor ratari, asa ca promit sa faca tot posibilul sa vina cu puncte de la Petrosani."Echipa noastra a ramas datoare suporterilor. Jocul elevilor lui Alex Stoica ... citește toată știrea