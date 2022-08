Gilortul debuteaza in noul sezon cu gandul la victorie

Gilortul Targu Carbunesti va debuta in noul sezon de Liga 3 in acest week-end avand programat un meci pe teren propriu. Gorjenii se asteapta la o prima victorie in meciul cu Vointa Lupac programat vineri dupa-amiaza, la CarbunestiDupa ce saptamana trecuta majoritatea echipelor din Liga 3 au debutat in turul 1 al Cupei Romaniei, in acest weekend va debuta si fotbalului din Liga 3. Vineri sunt programate 18 partide din etapa inaugurala, iar sambata celelalte 32. Gilortul a fost repartizata in ... citeste toata stirea