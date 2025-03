Gilortul, doar un egal cu Jiul Petrosani!

Gilortul Targu Carbunesti avea mare nevoie de victorie in meciul disputat vineri, pe teren propriu, cu Jiul Petrosani. Din pacate, Gilortul nu a reusit sa se impuna pe teren propriu in fata Jiului, scorul fiind egal, 0-0.La Carbunesti a fost un meci sarac in situatii de poarta nu putea sa se incheie decat cu o remiza alba. "Ocaziile importante in ultimul meci al sezonului regular au putut fi numarate pe degetele de la o singura mana", au concluzionat gazdele dupa acest joc.Dupa un sezon ... citește toată știrea