Gilortul se pregateste pentru ultimul meci acasa al anului

In acest weekend este programat ultimul duel gazduit pe arena Cristinel Raducan in 2024. Meciul se va disputa vineri, de la ora 14:00, Gilortul primind vizita celor de la Vulturii Farcasesti in derbyul gorjean din Liga 3.Etapa de la sfarsitul saptamanii, penultima din acest an, propune trei derby-uri judetene: Aro Campulung - Speed Academy, SCM Ramnicu-Valcea - Viitorul Daesti si Gilortul Carbunesti - Vulturii Farcasesti. Celalalt meci al zilei este Unirea Bascov - Sparta Ramnicu-Valcea