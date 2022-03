Gilortul Targu Carbunesti, amical cu vecinii din oras

Gilortul Carbunesti a jucat un meci amical in acest week-end, dupa ce a anulat unul in cursul saptamanii. De aceasta data adversarii au fost concitadinii de la echipa de Liga 5 Sporting Targu Carbunesti.Gilortul s-a impus clar in meciul cu Sporting Targu Carbunesti, scorul final fiind 5-1, dupa ce la pauza a fost egal, 1-1. Golurile au fost marcate de Leonardo Caldararu (9'), Alexandru Avramescu (50' - penalty), Alexandru Durita (61'), Bogdan Danaricu (71' - penalty, 80') si Alexandru Manu ... citeste toata stirea