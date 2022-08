Gilortul Targu Carbunesti se pregateste de Cupa Romaniei

Gilortul Targu Carbunesti se pregateste pentru debutul oficial in noul sezon, urmand sa joace pe data de 17 august in Cupa Romaniei. Gorjenii din Liga 3 vor intalni in aceasta prima faza a competitiei pe Viitorul Siminan, in aceste zile urmand sa fie defitivat lotul.Gilortul Targu Carbunesti va definitiva lotul in aceste zile pentru a putea participa in faza 1 a Cupei Romaniei. Singura reprezentanta a Gorjului din Liga 3, dupa ce Pandurii Targu Jiu s-a retras din campionat a anuntat deja ca ... citeste toata stirea