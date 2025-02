Gilortul Targu Carbunesti, victorie contra juniorilor de la FCU

Gilortul Targu Carbunesti a inregistrat in acest weekend o victorie intr-un meci amical din programul de pregatire de iarna. Gorjenii din Liga 3 s-au impus cu scorul de 3-0 in amicalul disputat la Severin, contra juniorilor de la FCU Craiova.In partida disputata la Severin cu juniorii de la FCU Craiova, Alex Stoica a aliniat in formula de start noua jucatori U20 si doi jucatori U21. A rezultat un duel in care s-a alergat mult, dar in care ambele echipe au platit tribut tineretii."Dupa pauza, ... citește toată știrea