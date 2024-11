Girbita, la primul gol pentru Corvinul, unul decisiv!

Meciul dintre Corvinul si CSM Focsani, scor 3-2, desfasurat la Hunedoara, in etapa a 13-a a Ligii 2, a fost decis aproape la ultima faza. Fostul jucator de la Targu Jiu, Alexandru Girbita, a reusit sa marcheze in minutul 90+3.Jucatorul nascut la Craiova, care a jucat peste 100 de meciuri la Targu Jiu, a reusit primul sau gol in Liga 2 pentru Corvinul si are meritul ca si-a incercat norocul cu un sut la poarta.Executia sa de la distanta a fost destul de modesta, pe directia portarului, numai ... citește toată știrea