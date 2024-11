Gol, assist si bara pentru jucatorul Universitatii Craiova la nationala

Jucatorul Universitatii Craiova, Luis Paradela, revine la echipa de club cu un bilant impresionat de la actiunea echipei nationale a Cubei, al carei capitan este. Atacantul de 27 de ani a marcat in ambele meciuri ale dublei din CONCACAF Nations League, cu St. Kitts and Nevis, iar in mansa secunda a facut spectacol.Dupa ce pierdusera cu 2-1 in tur, Paradela marcand unicul lor gol, cubanezii s-au impus cu 4-0 contra "Sugar Boyz", in returul de la Santiago de Cuba.Luis Paradela a marcat golul ... citește toată știrea