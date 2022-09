Golgheterul din Republica Moldiva a ajuns la Craiova

Marius Croitoru, antrenorul oltenilor de la FCU Craiova, a anuntat cand va fi apt de joc noul atacant al oltenilor, Jibril Ibrahim . Nigerianul cumparat din Moldova pentru 250.000 de euro s-a prezentat de sambata la antrenamente la Craiova.Transferat in urma cu 3 saptamani, nigerianul a fost prezentat la noul club si a efectuat primul antrenament abia in cursul zilei de sambata, a onformat gsp.ro. Atacantul nu a putut fi integrat mai devreme in echipa din cauza formalitatilor mai complicate ... citeste toata stirea