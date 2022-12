Goluri multe inaintea ultimei etape a anului de la Liga 4

Campionatul Judetean Gorj va intra in vacanta de iarna dupa meciurile programate in week-end. In etapa a 12-a, penultima din acest an la Liga 4 Gorj, s-au marcat, in medie, sase goluri pe meci, fiind o etapa spectaculoasa din acest punct de vedere.Pentru ca se apropie vacanta de iarna unele dintre formatiile din Liga 4 s-au motivat sa isi imbunatateasca golaverajul. Scorul etapei a fost 11-0 iar norocosii suporteri care s-au bucurat de cele 11 reusite ale favoritilor au fost cei de la ticleni, ... citeste toata stirea