Gorjeanul Marius Cioiu va juca din nou in Liga 1

Fotbalistul gorjean Marius Cioiu, fost jucator la Pandurii Targu Jiu si ACS Viitorul, va reveni in Liga 1 din aceasta vara. Transferat la echipa din Ploiesti in iarna, Cioiu a promovat cu petrolistii si face parte in continuare din lotul formatiei prahovene.Campioana Ligii 2 la finalul sezonului 2021-2022, Petrolul Ploiesti, a inceput luni seara pregatirea sezonului de Liga 1. La reunirea desfasurata pe stadionul "Ilie Oana" Nae Constantin si stafful sau au avut la dispozitie 26 de jucatori ... citeste toata stirea