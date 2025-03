Gorjenii au inceput cu o victorie faza a doua a Ligii 1!

CSM Targu Jiu a inceput cu o victorie seria meciurilor din faza a doua a Ligii 1 de Baschet Masculin. Gorjenii au trecut fara probleme, pe teren propriu, de CSM Focsani, scor 92-63.In prima etapa din Grupa 1, a echipelor cu drept de promovare in Liga Nationala, CSM Targu Jiu a primit vizita gruparii CSM Focsani. Baschetbalistii lui Giannis Damalis au dominat meciul si au condus in permanenta pe tabela de marcaj. Gorjenii s-au impus in toate cele 4 secvente ale meciului. Pe sferturi, scorul a ... citește toată știrea