Gorjenii din Liga 3 incheie sezonul regulat vineri

Ambele echipe gorjene care evolueaza in Liga 3 incheie sezonul regulat vineri. Vulturii Farcasesti s-a deplasat la Dragoslavele, pentru meciul cu Aro Muscelul Campulung iar Gilortul Carbunesti va juca acasa, cu Jiul Petrosani.Obiectivele din acest sezon pentru formatiile gorjene sunt total diferite. In timp ce Vulturii lupta pentru un loc de olay-off, Gilortul e sigura deja de play-out dar are emotii pentru mentinerea in Liga 3."A mai ramas atat de putin...Vineri, echipa noastra va disputa ... citește toată știrea