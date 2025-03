Gorjenii Dodoi si Brinzan au debutat cu gol la SCM Rm. Valcea!

Meciul dintre SCM Ramnicu Valcea si ACSO Filiasi s-a incheiat cu scorul de 4-0 iar gorjenii Denis Brinzan si Gabriel Dodoi au marcat la acest meci. Denis Brinzan (11), Alexandru Salcianu (45+1), Gabriel Dodoi (62), Bogdan Rusu (70 - penalty) au fost marcatorii celor patru goluri.S-au facut achizitii de promovare la SCM Ramnicu Valcea, acolo unde au ajuns in aceasta iarna si doi gorjeni care au evoluat in Liga 1. SCM Ramnicu Valcea are planuri de promovare in acest sezon si a adus fotbalisti ... citește toată știrea