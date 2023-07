CSM Targu Jiu a ajuns la o intelegere cu tinerii baschetbalisti gorjeni Flavius Toropu si Alexandru Mitu. Cei doi juniori vor continua si in sezonul 2023-2024 cu echipa din Targu Jiu.Conducerea administrativa si tehnica a clubului gorjean pune in continuare accentul pe dezvoltarea si promovarea tinerilor baschetbalisti gorjeni, iar in acest sens si-a asigurat serviciile celor doi jucatori de 18 ani, a anuntat CSM Targu Jiu. Astfel, Flavius Toropu si Alexandru Mitu, care au semnat primele ... citeste toata stirea