Gorjul a fost capitala boxului romanesc pentru o saptamana

Judetul Gorj a devenit capitala boxului din Romania, reunind, timp de o saptamana, cei mai buni pugilisti de la tineret si seniori. Acestia au urcat pe ring in sala de sport de la Ceauru, comuna Balesti, organizarea fiind laudata de catre participanti.Campionatele Nationale de Box ale Romaniei pentru seniori si tineret s-au desfasurat si in acest an in Gorj, mai exact la Balesti, desi Federatia de Box a anuntat ca intrecerile au loc la Targu Jiu. E greu de inteles pentru iubitorii de box din ... citeste toata stirea