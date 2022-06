Gorjul are un campion la Campionatul National de lupte pe plaja

Luptatorii gorjeni de la CS Pandurii si CSM Targu Jiu au participat si in acest an la finala Campionatului National de lupte pe plaja. Sportivii de la CS Pandurii, pregatiti de antrenorul Stefan Tanase, au reusit sa obtina cele mai multe medalii dar si un titlu de campion care i-a revenit lui Eduard Popescu.Mai multi sportivi gorjeni legitimati la CS Pandurii Targu Jiu, CSM Targu Jiu si Minerul Motru au luat parte in week-end la finala Campionatului National de Lupte, acolo unde CS Pandurii a ... citeste toata stirea