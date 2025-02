Handbalistele de la CSM Targu Jiu, favorite la calificarea in cupa

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu are meci programat in acest weekend, la Slobozia, in Turul II al Cupei Romaniei. Echipa lui Liviu Andries va juca sambata, de la ora 12:00, cu Unirea Slobozia, echipa din esalonul secund al handbalului romanesc.Liga Florilor a luat pauza in acest weekend pentru a face loc meciurilor din Turul 2 din Cupa Romaniei, editia 2024-2025. Tragerea la sorti a fost una destul de buna pentru gruparea gorjeana, care se va confrunta cu o formatie de esalon ... citește toată știrea