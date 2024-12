Handbalistele de la CSM Targu Jiu incheie anul in deplasare!

Echipa feminina de handbal a CSM Targu Jiu incheie seria de meciuri oficiale din acest an cu un joc programat in deplasare. Elevele lui Liviu Andries au plecat vineri spre Zalau unde vor juca sambata cu echipa locala.Handbalistele de la CSM Targu Jiu sustin sambata, 28 decembrie, ultimul joc din Liga Florilor care se disputa in acest an. Jucatoarele s-au antrenat inclusiv in zilele de Craciun iar vineri au plecat spre Zalau unde spera sa reuseasca un joc bun in fata echipei gazda.Meciul cu ... citește toată știrea