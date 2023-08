Joi incepe Memorialul "Mircea Pasek", editia a II-a, competitie de meciuri amicale ce are loc in perioada 3-5 august. Cu aceasta ocazie va avea loc si prezentarea lotului pentru noul sezon, eveniment programat joi, 3 august, cu incepere de la ora 18.30.Handbalistele pregatite de Liviu Andries si Andrei Enache isi continua in aceasta saptamana seria meciurilor de verificare in vederea pregatirii noului sezon handbalistic.CSM Targu Jiu organizeaza, in perioada 3-5 august 2023, Turneul de ... citeste toata stirea