Handbalistele de la CSM Targu Jiu revin pe parchet

CSM Targu Jiu isi reia in acest weekend seria meciurilor oficiale din Liga Florilor MOL, cu o partida in deplasare, la Cisnadie, cu Magura Cisnadie. Jocul, care conteaza pentru etapa a 11-a, va incepe la ora 17:30 si va putea fi urmarita in transmisiune directa pe Pro Arena.Liga Florilor MOL se reia la sfarsitul acestei saptamani, dupa o intrerupere de peste o luna, timp in care echipa nationala a Romaniei a participat la Campionatul European de handbal feminin.CSM Targu Jiu revine pe teren ... citește toată știrea