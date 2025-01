Handbalistele de la CSM Targu Jiu vor victoria in Cupa Romaniei

CSM Targu Jiu ia startul in editia 2024-2025 a Cupei Romaniei cu un meci programat in deplasare, la Cisnadie. Jucatoarele pregatite de antrenorii Liviu Andries si Andrei Enache vor sa treaca de Magura Cisnadie in primul tur al Cupei Romaniei.Turul 1 se joaca intr-o singura mansa, eliminatorie iar partida de la Cisnadie este programata sambata si va incepe la ora 17:00.Gruparea gorjeana isi incepe in acest weekend aventura in noul sezon al Cupei Romaniei, competitie in care a scris istorie ... citește toată știrea