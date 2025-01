Handbalistele din Targu Jiu, invinse in ultima etapa a turului!

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu a pierdut meciul din prima etapa programata in 2025, scor 25-32, contra Gloriei Bistrita. Meciul disputat luni seara, in Sala Sporturilor din Targu Jiu, a contat pentru etapa a 13-a, fiind si ultima etapa a turului din Liga Florilor MOL.La meciul disputat in Sala Sporturilor din Targu Jiu au asistat peste 1000 de spectatori. Acestia au avut parte de o partida spectaculoasa intre CSM Targu Jiu si Gloria Bistrita, in ultima etapa a turului de campionat. ... citește toată știrea