Handbalistele joaca cu Rapid in sferturile Cupei Romaniei!

Handbalistele de la CSM Targu Jiu si-au aflat adversara din Cupa Romaniei. In Turul 3, CSM Targu Jiu va juca, pe data de 16 martie, in deplasare, cu Rapid BucurestiMarti, de la ora 11:00, la sediul Federatiei Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorti pentru Turul 3 din cadrul Cupei Romaniei la handbal feminin.CSM Targu Jiu va avea parte de o confruntare extrem de dificila, intr-o singura mansa, cu Rapid Bucuresti, in sferturile de finala ale cupei.Viitorul adversar se afla in acest ... citește toată știrea