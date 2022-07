Handbalistele lui Liviu Andries au pierdut greu primul amical

Primul test de verificare cu un adversar din aceeasi liga pentru CSM Targu Jiu a fost programat luni. Echipa gorjeana a inceput seria partidelor de verificare in vederea pregatirii sezonului 2022-2023 din Liga Florilor cu un amical in compania formatiei SCM U Craiova.Echipa pregatita de Liviu Andries s-a confruntat luni, in Sala Sporturilor din Targu Jiu, cu SCM U Craiova, lasand o impresie buna prin jocul prestat. Echipa din Banie a avut castig de cauza si s-a impus la limita, scor 34-33, ... citeste toata stirea