Handbalistele revin miercuri in Sala Sporturilor cu un nou meci tare

CSM Targu Jiu revine miercuri, 19 martie, pe teren propriu, intr-o noua confruntare din Liga Florilor. Intr-un meci din etapa a 20-a, CSM Targu Jiu primeste vizita echipei Dunarea Braila, meciul fiind programat cu incepere de la ora 18:00.CSM Targu Jiu se pregateste pentru o noua confruntarea dificila in decurs de o saptamana. Dupa Ramnicu Valcea, in campionat, si Rapid, in Cupa Romaniei, ambele meciuri disputate in deplasare, CSM Targu Jiu intalneste, de aceasta data pe teren propriu, o alta ... citește toată știrea