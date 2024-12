Haz de necaz la echipa de Liga 2 aflata in prag de desfiintare!

CS Mioveni este la un pas de desfiintare si nu mai are jucatori dupa ce majoritatea si-au reziliat contractele. Aflata pe marginea prapastiei, CS Mioveni este aproape de faliment si a ramas de saptamana trecuta fara presedinte executiv, demisionar, fiind sanctionata si cu o noua scadere de puncte in clasamentul Ligii 2 de catre Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal.Daca data trecuta, in cazul litigiului cu Alexandru Dandea, clubul din Mioveni a reusit sa fenteze ... citește toată știrea